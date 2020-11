Red 11:39 Cagliari: chiusa la Primaria Satta Il sindaco Paolo Truzzu, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, ha firmato un´ordinanza per chiudere il plesso di Via G.M.Angioy fino a sabato 7 novembre, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche



Commenti CAGLIARI - Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, a seguito della rilevazione di casi positività al Covid-19, ieri (lunedì) ha firmato un'ordinanza per disporre temporaneamente e in via precauzionale la chiusura, da oggi a sabato 7 novembre, dei locali scolastici dell'intero plesso della scuola Scuola Primaria “S.Satta” di Via G.M.Angioy 8 per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.