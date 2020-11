Red 17:03 Sassari: riaperto tratto di Via Matta Da oggi, il tratto di Via Matta tra Viale Umberto e Via Principessa Jolanda fino al numero civico 1, è riaperto ai mezzi e ai pedoni. Lo ha stabilito il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, con un’ordinanza firmata questa mattina dopo i risultati delle verifiche compiute dagli uffici tecnici



Commenti SASSARI - Da oggi (mercoledì), il tratto di Via Matta tra Viale Umberto e Via Principessa Jolanda fino al numero civico 1, è riaperto ai mezzi e ai pedoni. Lo ha stabilito il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, con un’ordinanza firmata questa mattina dopo i risultati delle verifiche compiute dagli uffici tecnici. Nello stesso provvedimento, il primo cittadino ha disposto che Abbanoa provveda, entro tre giorni, all’ultimazione dei lavori necessari alla riparazione e alla verifica idraulica del collettore, nonché al ripristino delle infrastrutture stradali eventualmente danneggiate. Infatti, Via Matta era stata chiusa il 24 settembre, con un’ordinanza sindacale, proprio a causa di un cedimento della condotta fognaria in zona parcheggio Santi Angeli custodi. Il provvedimento firmato oggi revoca in parte quello di settembre.