Cor 8:55

Covid, chiuso l´asilo nido di Uri

La presenza di un caso di positività tra i soggetti che frequentano la struttura comunale, la sindaca ha disposto la chiusura della struttura “Paradiso dei Bambini”

URI - Riscontrato un caso di positività al covid-19 tra i soggetti che frequentano l’asilo nido di Uri e considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività al coronavirus, la sindaca Lucia Cirroni ha disposto l'immediata chiusura della struttura “Paradiso dei Bambini” fino all’espletamento di tutti gli atti conseguenziali che l’Ats porrà in essere. Nel contempo, come previsto dalla normativa vigente che regolare il tracciamento dei contatti, gli interessati sono posti in isolamento fiduciario.