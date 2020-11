Red 10:16 Sportelli sociali a ResPublica Dal Punto rosso allo Sportello legale, dallo Sportello di ascolto psicologico a I martedì di psicologia: ecco le varie iniziative gratuite messe in campo dal centro culturale-sociale algherese







Lo “Sportello di ascolto psicologico” è seguito dallo psicologo-psicoteraputa Gian Luigi Pirovano (380/4123225). Infine, spazio a “I martedì di psicologia”: ogni martedì, alle 19, lo stesso Pirovano tiene via web seminari e discussioni. Commenti ALGHERO – In questo periodo di Covid.-19, il centro culturale-sociale ResPublica di Alghero, in Via Simon 5 e Piazza Pino Piras, ha messo a disposizione della cittadinanza varie iniziative gratuite. Le richieste sono molte e in continua crescita.Il “Punto rosso” è lo sportello sociale per le persone in difficoltà. Due i consulenti a disposizione: Irene Baule (raggiungibile al numero telefonico 340/0020662) e Mahamoud Idrissa (351/0084930). Lo “Sportello legale” vede la presenza di due avvocati: Francesca D'Annunzio (348/4986488) e Davide Montalto (349/6707298).Lo “Sportello di ascolto psicologico” è seguito dallo psicologo-psicoteraputa Gian Luigi Pirovano (380/4123225). Infine, spazio a “I martedì di psicologia”: ogni martedì, alle 19, lo stesso Pirovano tiene via web seminari e discussioni.