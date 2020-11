Cor 17:45 Parco nel caos, FdI con Grossi Il direttivo di Fratelli d'Italia reagisce e difende Adriano Grossi dopo le chiare difficoltà riscontrate nel condurre l´assemblea del Parco di Porto Conte, il caos durante le votazioni e la successiva spaccatura dei membri di maggioranza







«Rispediamo al mittente tutte le insinuazioni - precisano da FdI - Adriano Grossi è espresso dal partito e lo rappresenta a pieno titolo nel consiglio direttivo del Parco di Porto Conte. Il tentativo di svilire il ruolo dei partiti e dei loro rappresentanti, tecnici o politici, è un segnale preoccupante specie se arriva da chi è nelle istituzioni da tempo e ne conosce bene i meccanismi. Il momento di emergenza che i cittadini stanno affrontando impongono serietà, responsabilità e rispetto. Si pensi tutti a concentrarsi sulla soluzione dei problemi, piuttosto che a alimentare polemiche improduttive». Commenti ALGHERO - «Opposizione nervosa, atteggiamento irricevibile». Così il direttivo di Fratelli d'Italia Alghero reagisce all'indomani delle evidenti difficoltà riscontrate nel condurre l´assemblea del Parco di Porto Conte, il caos durante le votazioni e la successiva spaccatura dei membri di maggioranza [ LEGGI ]. «L'atteggiamento aggressivo che alcuni rappresentanti dell'opposizione hanno adottato durante l'ultima assemblea del Parco di Porto Conte è irrispettoso e irricevibile, perché ha portato la discussione fuori dal piano dei programmi e delle progettualità del Parco per approdare sul piano delle accuse personali, rivolte verso il consigliere di amministrazione Adriano Grossi».«Il consigliere Grossi è stato indicato da Fratelli d'Italia, il nostro partito, che è parte integrante della maggioranza che amministra Alghero con il suo Consigliere Comunale Christian Mulas e il suo Assessore Marco Di Gangi. Non è la prima volta che assistiamo a questo modo di fare arrogante e anche stavolta non possiamo che condannare questo atteggiamento: il consigliere Grossi è un professionista con una storia personale e professionale che meritano rispetto».«Rispediamo al mittente tutte le insinuazioni - precisano da FdI - Adriano Grossi è espresso dal partito e lo rappresenta a pieno titolo nel consiglio direttivo del Parco di Porto Conte. Il tentativo di svilire il ruolo dei partiti e dei loro rappresentanti, tecnici o politici, è un segnale preoccupante specie se arriva da chi è nelle istituzioni da tempo e ne conosce bene i meccanismi. Il momento di emergenza che i cittadini stanno affrontando impongono serietà, responsabilità e rispetto. Si pensi tutti a concentrarsi sulla soluzione dei problemi, piuttosto che a alimentare polemiche improduttive».