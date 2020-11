Antonio Burruni 9:21 Doppia finale per il Tc Alghero Sconfitte in finale per Alessandro Concu e Anastasia Ogno nei rispettivi tabelloni della quinta edizione del Memorial Mariano Serra, torneo di tennis di Terza e Quarta categoria maschile e femminile disputato sui campi del Tc Terranova, nella Cittadella sportiva “Fausto Noce” di Olbia







Concu (3.1), accreditato della testa di serie numero 1, dopo aver lasciato appena tre giochi nei primi due match disputati, ha ceduto solo davanti ad Andrea Sigillino (3.3), alfiere del circolo ospitante, che si è imposto per 6-3 6-2. In lizza anche Nicolò Serra (3.3) che, dopo aver superato due turni, è stato stoppato nei quarti da Simone Dessì (3.1), numero 3 del seeding.



Nel tabellone femminile, Ogno (3.3) ha esordito regolando 6-1 6-0 Giorgia Rossi (4.2, Tc Terranova), che nel primo turno aveva battuto un'altra tennista algherese, Marta Cau (3.5) 6-3 6-2. In semifinale, Anastasia Ogno ha incontrato la pariclassifica Elisa Roccaforte (Tc Terranova), battendola 6-1 6-2. La finale, come già nello scorso torneo a Ozieri, ha visto Ogno sfidare Carolina Cicu. E ancora una volta, è stata la 3.2 della Torres, 6-4 7-5. La tennista algherese può comunque essere molto soddisfatta del suo 2020, visto che, grazie ai risultati di questa stagione, ha festeggiato a ottobre la promozione alla classifica operativa 3.3 e ora diventerà 3.2,



