Cor 10:23 Non ti scordar di Me: seconda puntata Non ti scordar di Me, in onda in prima visione dalle ore 22 la seconda puntata del rotocalco algherese condotto da Raniero Selva e prodotto da Media web channel e San Giuliano



nella foto), la giornalista Alessandra Mura, la stilista Debora Masala con le rubriche a contorno: la ricetta di Giovanni Fancello e la poesia di Chiara Murru. La voce narrante è sempre quella di Maurizio Pulina. La prima puntata ha riscontrato un alto gradimento per la sua vivacità e varietà dei temi trattati. Il Programma, ideato e condotto da Raniero Selva, si avvale della produzione di Media web channel e oleificio San Giuliano. La prima visione sarà disponibile sulla pagina Facebook di Alghero Channel alle ore 22. Commenti ALGHERO - In onda questa sera (martedì) la seconda puntata del programma “non ti scordar di me”. Gli ospiti saranno il Maestro Elio Pulli (), la giornalista Alessandra Mura, la stilista Debora Masala con le rubriche a contorno: la ricetta di Giovanni Fancello e la poesia di Chiara Murru. La voce narrante è sempre quella di Maurizio Pulina. La prima puntata ha riscontrato un alto gradimento per la sua vivacità e varietà dei temi trattati. Il Programma, ideato e condotto da Raniero Selva, si avvale della produzione di Media web channel e oleificio San Giuliano. La prima visione sarà disponibile sulla paginadi Alghero Channel alle ore 22.