Red 15:29 Anutel: Nurra nell´esecutivo nazionale Importante carica nell´Associazione nazionale presieduta dal confermato Francesco Tuccio, per il 55enne dirigente del Settore Finanze del Comune di Alghero dal settembre 2016. Gli auguri del sindaco Mario Conoci







L’Anutel, ed è questo il punto di forza, rappresenta un contatto diretto con il Governo, in quanto portavoce degli operatori degli Uffici Tributi e può avanzare suggerimenti e proposte sulla base delle concrete esigenze degli Enti locali. Il 55enne Pietro Nurra, originario di Cossoine, è dirigente del Settore comunale Finanze e Tributi dal settembre 2016.



«Il dottor Nurra è una risorsa fondamentale del Comune di Alghero. Gli faccio i complimenti vivissimi per questa importante carica e sono convinto che saprà trasferire in ambito nazionale le sue preziose capacità e la sua altissima professionalità», è l’augurio del sindaco di Alghero Mario Conoci. L’Anutel, alla cui carica di presidente è stato confermato Francesco Tuccio, ha raggiunto ottimi risultati nel quadriennio appena concluso, con numeri straordinari a supporto dei Comuni italiani: 1.010 corsi per un totale di 62.592 partecipanti, di cui 23mila solo nel 2020.



Nella foto: Pietro Nurra Commenti ALGHERO - La nuova squadra di Anutel, l'Associazione nazionale uffici tributi Enti locali, parla anche algherese. Nella rinnovata Giunta esecutiva, eletta il 24 ottobre, c’è il dirigente del Settore Finanze del Comune di Alghero Pietro Nurra. Il più importante organismo di supporto ai Comuni per l’assistenza tecnico-giuridica in materia di tributi locali, costituito nel 1994, ha raggiunto risultati straordinari nell’ambito del sostegno alle Pubbliche amministrazioni, ma non solo.L’Anutel, ed è questo il punto di forza, rappresenta un contatto diretto con il Governo, in quanto portavoce degli operatori degli Uffici Tributi e può avanzare suggerimenti e proposte sulla base delle concrete esigenze degli Enti locali. Il 55enne Pietro Nurra, originario di Cossoine, è dirigente del Settore comunale Finanze e Tributi dal settembre 2016.«Il dottor Nurra è una risorsa fondamentale del Comune di Alghero. Gli faccio i complimenti vivissimi per questa importante carica e sono convinto che saprà trasferire in ambito nazionale le sue preziose capacità e la sua altissima professionalità», è l’augurio del sindaco di Alghero Mario Conoci. L’Anutel, alla cui carica di presidente è stato confermato Francesco Tuccio, ha raggiunto ottimi risultati nel quadriennio appena concluso, con numeri straordinari a supporto dei Comuni italiani: 1.010 corsi per un totale di 62.592 partecipanti, di cui 23mila solo nel 2020.Nella foto: Pietro Nurra