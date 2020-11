Cor 18:53 Commissione senza numeri ad Alghero Problemi in maggioranza, Pulina in imbarazzo. L´assenza del numero legale non ha consentito lo svolgersi formale della III commissione, avente ad oggetto l´illustrazione dello stato di avanzamento del progetto dell´ex Cotonificio



III commissione, avente ad oggetto l'illustrazione dello stato di avanzamento del progetto dell'ex cotonificio. È la terza volta che capita nel giro di pochi giorni tra Consiglio, commissioni e Assemblea del Parco.



«Con la disponibilità dei consiglieri presenti si è comunque potuta fare una chiacchierata del tutto informale, per quanto proficua. Nel merito è emerso che il progetto esecutivo e definitivo ha del tutto confermato quanto già previsto dalla precedente amministrazione, al netto di una semplice riduzione di volumi. Piuttosto che appuntarsi meriti che non ha, il Sindaco Conoci inizi piuttosto a pensare la modalità di gestione migliore e sostenibile» sottolineano i consiglieri comunali di monoranza.



«Ci auguriamo che la Presidente Pulina, visibilmente in imbarazzo per l'assenza del numero legale, non manchi di strigliare i consiglieri di maggioranza assenti. Attendiamo fiduciosi, quindi, di poter confrontarci sul tema anche in una seduta formalmente costituita anche alla presenza del comitato di quartiere di Sant'Agostino e dei progettisti.

