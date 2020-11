Red 14:07 Contributi cultura e sport: avviso a Porto Torres Il Comune di Porto Torres ha pubblicato l´avviso pubblico per richiedere i contributi per appuntamenti culturali e sportivi. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet istituzionale dell´Ente locale







PORTO TORRES – E' stato pubblicato nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, sezione "Avvisi e scadenze", l'avviso pubblico per la concessione dei contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Le domande possono essere trasmesse entro le 13 di lunedì 30 novembre.

Possono presentare domanda per la concessione di contributi economici gli enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e ricreative. Sono oggetto del finanziamento le attività da realizzare durante l'annualità 2020 o le attività che sono state già realizzate nell'anno in corso. Le domande di contributo dovranno riguardare manifestazioni, eventi e spettacoli di interesse culturale, turistico, artistico, sportivo, ambientale, enogastronomico, ricreativo e socio-culturale in genere.