Red 18:13 Erp Oristano: graduatoria definitiva Il Comune ha approvato la graduatoria generale definitiva per l´assegnazione di alloggi di edilizia residenziale ubicati nel territorio comunale. Delle 269 istanze presentate, 221 sono state ammesse, quarantacinque non ammesse e tre rinunce



Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano ha approvato la graduatoria generale definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale ubicati nel territorio comunale. Delle 269 istanze presentate, 221 sono state ammesse, quarantacinque non ammesse e tre rinunce. Sono state approvate anche le sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti (art.13 della Lr13/89) e, in particolare, per gli appartenenti alle categorie ultrasessantenni, delle giovani coppie e degli invalidi e portatori di handicap. «La graduatoria è il frutto di un lunghissimo e scrupoloso lavoro fatto dalla commissione che ha elaborato le istanze con trasparenza e competenza – osserva l’assessore comunale ai Servizi sociali Carmen Murru - Con la nuova graduatoria saremo in grado di assegnare gli alloggi che si renderanno disponibili a coloro che hanno maggiore esigenza».