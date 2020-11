Cor 22:39 Rapina alla Siesta: Angius online Non ti scordar di me, in onda in prima visione dalle ore 22 di martedì la terzza puntata del rotocalco algherese. L’ospite principale è Nino Angius, fondatore del famoso locale notturno “la Siesta”, racconterà la sua storia e alcuni particolari inediti della famosa rapina avvenuta nel 1964



Non ti scordar di me", questi i contenuti: La Poesia, Chiara Murru - Il Racconto, Nino Angius che ci farà tornare indietro nel tempo raccontando le notti della Siesta e della famosa rapina avvenuta nel lontano 1964. La Musica con Salvatore Maltana, La Maestra, Carmelita Zedda, La Ricetta di Giovanni Fancello, La Psicologa, Francesca Cadeddu che ci parla dell’ansia. La voce narrante è di Maurizio Pulina. Il Programma, ideato e condotto da Raniero Selva, si avvale della produzione di Media web channel e oleificio San Giuliano. La prima visione sarà disponibile sulla pagina Facebook di Alghero Channel alle ore 22 di martedì. Commenti ALGHERO - Continua la programmazione con la 3° puntata di "", questi i contenuti: La Poesia, Chiara Murru - Il Racconto, Nino Angius che ci farà tornare indietro nel tempo raccontando le notti della Siesta e della famosa rapina avvenuta nel lontano 1964. La Musica con Salvatore Maltana, La Maestra, Carmelita Zedda, La Ricetta di Giovanni Fancello, La Psicologa, Francesca Cadeddu che ci parla dell’ansia. La voce narrante è di Maurizio Pulina. Il Programma, ideato e condotto da Raniero Selva, si avvale della produzione di Media web channel e oleificio San Giuliano. La prima visione sarà disponibile sulla paginadi Alghero Channel alle ore 22 di martedì.