Drive through a Cagliari: venerdì l´attivazione

17:33 Covid: 479 positivi, 12 morti, crescono ricoveri 517 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre è di 67 (+4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.808

21:02 «Sanità ad Alghero commissariata» «Si dimette dottor Greco». Ad annunciarlo sono i consiglieri che compongono l´Opposizione in Consiglio comunale, che analizzano la situazione, dall´Ospedale Marino al Civile, richiamando il sindaco Mario Conoci alle sue responsabilità e l´Ats «alla nomina urgente dei direttori»

17:25 Commissione Sanità: associazioni in audizione Parteciperanno ai lavori in programma venerdì ad Alghero l’Assessore Maria Grazia Salaris, la Dott.ssa Paola Correddu, rappresentante dell’Associazione Accabaura ed il Dott. Giovanni Spano, rappresentante l’Associazione Uniti contro la chiusura dell’Ospedale Marino

14:51 Assistenza a domicilio: «La Regione ci spieghi» I consiglieri regionali del Partito democratico, attraverso un´interrogazione presentata in Consiglio, primo firmatario Roberto Deriu, chiedono lumi alla Regione circa l´istituzione delle Usca per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero

15:16 Stintino: iniziative Comune per prevenzione Covid L´Amministrazione comunale è pronta a mettere a disposizione del medico di base somme per acquisto di kit diagnostici e a rimborsare le famiglie a basso reddito che sostengono spese per test sierologici e tamponi

17/11/2020 Emergenza Covid, firmano 232 medici «Continuiamo ad incrementare gli organici, forze nuove in campo per combattere l´emergenza», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

video 17/11/2020 Christian Mulas: Basta pezze, uniti sulla sanità «Il nemico è il Covid». L´intervento del presidente della Commissione Sanità di Alghero. Christian Mulas, in occasione del Consiglio comunale che ha votato unanimemente la risoluzione che impegna il Sindaco a chiare e nette recriminazioni a Cagliari: Subito il Dea di Primo livello, anestesisti e fondi per la realizzazione del nuovo ospedale. Le immagini

17/11/2020 «Sanità, pagina importante per Alghero» «Abbiamo fatto bene a non cedere ai tentativi di rinviare il voto e ringraziamo i consiglieri di maggioranza che hanno preferito l’unità alla divisione o al rinvio»

17/11/2020 Sassari: drive through per tamponi molecolari È stato attivato questa mattina dall´Esercito nell’area dei parcheggi di via Pirandello a Sassari, il “Drive Through” dedicato all’esecuzione dei tamponi molecolari

18/11/2020 Commissione Sanità: Gallus convoca i vertici «Vogliamo conoscere i numeri esatti dei ricoveri e dei posti letto impegnati in tutti gli ospedali dell’Isola, distinti per ogni Distretto sanitario. L’emergenza Covid in Sardegna è tale da richiedere un aggiornamento puntuale e costante», ha concluso il presidente della Commissione Domenico Gallus

18/11/2020 Un positivo a scuola: chiuse le Medie di Sennori Riscontrato un caso di positività al Coronavirus: istituto chiuso precauzionalmente per dieci giorni. Cento persone in quarantena. Le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza

18/11/2020 Prosegue l’impegno della Sanità militare in Sardegna «Nei prossimi giorni, medici e infermieri militari arriveranno nell’ospedale da campo di Nuoro», annuncia il sottosegretario alla Difesa, con delega alla Sanità militare, Giulio Calvisi

18/11/2020 Covid: Deriu chiede un Piano regionale vaccini I consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Roberto Deriu, sollecitano la Regione autonoma della Sardegna affinché intervenga con urgenza per predisporre un piano inerente all´organizzazione delle vaccinazioni anti Covid-19 in Sardegna