Nieddu minaccia giornalista: grave La denuncia del segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani, all´indomani della puntata di "Piazzapulita" in onda su La7 e l´atteggiamento violento dell´assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu



CAGLIARI - «Alla luce degli ultimi episodi non possiamo che stigmatizzare il comportamento dell'assessore regionale che ha minacciato un giornalista impegnato a svolgere il suo diritto dovere di cronaca e quindi di informare i cittadini. L'episodio non fa che chiudere il cerchio davanti a un comportamento sempre più irrispettoso verso i giornalisti e chi si occupa di informazione. Il presidente della Regione, nega interviste, non risponde alle domande e rilascia solamente comunicazioni univoche senza contraddittorio. Tutto questo non può essere accettato. Manifesto a nome mio e dell'intero Partito Democratico piena solidarietà ai giornalisti, condannando ogni forma di comportamento antidemocratico». Così il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani, all'indomani della puntata di "Piazzapulita" in onda su La7.