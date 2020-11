Red 22:10 Ponte Serra: «Cantiere aperto prima di Natale» Procedura urgente che arriva all´aggiudicazione delle opere e l´apertura del cantiere del ponte. L’aggiudicazione provvisoria delle opere è avvenuta venerdì e per l´esecuzione sono disponibili 628mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Alghero e dalla Regione Sardegna







«Un risultato importante soprattutto per i residenti della zona, verso i quali questa Amministrazione ha riposto sempre la massima attenzione alla soluzione di questo problema. Abbiamo lavorato fin dall’insediamento, nell’estate 2019, per far partire una procedura praticamente da zero, con la nomina del rup, affidando con la massima sollecitudine l’incarico di progettazione, reperendo le risorse per la realizzazione dei lavori. Manteniamo gli impegni, dunque, nonostante l’emergenza e le difficoltà ad essa conseguenti su ogni fronte», dichiara il primo cittadino. Tutto questo è stato possibile grazie agli interventi voluti dalla Giunta comunale sia con fondi di bilancio, sia con risorse aggiuntive in sede di impiego dell’Avanzo di Amministrazione ai quali si sono aggiunti 230mila euro della Giunta regionale. Il progetto prevede: realizzazione di nuove catene in trefolo ancorate ai fianchi del ponte con pezzi speciali di carpenteria metallica; riparazione delle catene originarie del ponte; riparazione e rinforzo dei pendini di sospensione dell’impalcato; riparazione e rinforzo degli archi; riparazione e rinforzo delle travi trasversali inferiori di impalcato; demolizione e ricostruzione della soletta; impermeabilizzazione dell’impalcato; protezione superficiale di tutti i calcestruzzi.



Commenti ALGHERO - Ancora un passo avanti decisivo verso la ristrutturazione del Ponte Serra. Venerdì, è arrivata l'aggiudicazione provvisoria delle opere, per la cui esecuzione sono disponibili 628mila euro messi a disposizione dall'Amministrazione comunale di Alghero e dalla Regione autonoma della Sardegna. Snellite al massimo le procedure, secondo l'orientamento voluto dal sindaco Mario Conoci «per arrivare, in linea con il programma, alla soluzione del problema rappresentato dalla chiusura per degrado del ponte sul quale l'Amministrazione e la Maggioranza hanno riposto la massima priorità». Venerdì, è stata individuata l'impresa a cui affidare i lavori attraverso la procedura negoziata senza bando. Il restauro e recupero funzionale del Ponte Serra è arrivato alla fase tanto attesa, quella dell'inizio dei lavori, manca solo la fase di verifica della documentazione ed è ipotizzabile l'inizio dei lavori, anche con riserva di legge relativamente alla firma del contratto, prima della festività natalizie. Ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria una ditta con sede a Osilo, che appartiene alle "categorie qualificate Og2", specializzate in restauri di beni culturali quali appunto il Ponte Serra, la cui costruzione risale a più di settant'anni fa, per volere dell'ingegner Antonio Serra di Sassari, proprietario all'epoca dell'azienda agricola di Mamuntanas. Il divieto di transito sul Ponte è stato stabilito da un'ordinanza del maggio 2019 per le precarie condizioni di staticità, dovute alla mancanza di manutenzione rilevata fin dal 2015. I residenti della zona sono costretti alla percorrenza di una strada alternativa che l'Amministrazione, con gli interventi programmati dall'assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru, «tiene in buone condizioni di percorribilità con interventi manutentivi per consentire un livello di sicurezza accettabile. Con il Consorzio Figuruia, che comprende i circa ottanta nuclei residenti nella zona, si è inoltre concordato che gli interventi di sistemazione, specie nel periodo invernale e comunque fino alla consegna del "nuovo" ponte saranno più frequenti».