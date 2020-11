video Red 11:06 Brucia il rosso e si schianta Incidente ad Alghero tra una Range Rover e una Ford Fiesta all´incrocio tra Via Valverde e Via De Gasperi. Un ferito è stato trasportato al locale Pronto soccorso dal personale medico del 118. Le immagini dei soccorsi



ALGHERO – Questa mattina (lunedì), incidente tra due autovetture all'incrocio tra Via Valverde e Via De Gasperi, ad Alghero. All'origine dello scontro tra un Range Rover e una Ford Fiesta, in un incrocio dotato di semaforo, la probabile mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti. Un giovane, ferito, è stato trasportato al locale Pronto soccorso dal personale medico del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona, e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le responsabilità. Guarda e condividi il video su Alguer.tv