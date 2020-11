Red 23:18 Nuraghe patrimonio dell´Unesco L´università degli studi di Cagliari aderisce al progetto e indica sette docenti nel Comitato scientifico per il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica nel Patrimonio culturale universale dell´Unesco







«Esprimo un duplice auspicio – è il commento del direttore del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali Ignazio Putzu - Da un lato, che il progetto possa attualizzare le sue importanti potenzialità scientifico-culturali attraverso il pieno coinvolgimento e il contributo critico del Comitato scientifico; dall’altro, che tale attualizzazione abbia come via maestra il presupposto culturale che giustamente fonda (e sul quale deve basarsi) l’intera idea: ossia una visione integrata della cultura nuragica, per la quale non si tutelano solo le singole evidenze monumentali, ma l’intero insieme come espressione di un sistema, indissolubilmente legato al territorio in quanto dimensione geografico-naturale e storico-antropica. In quest’ottica, il progetto dovrà farsi necessariamente e coerentemente portatore di una istanza di tutela di tutti i contesti ambientali che ospitano le rimanenze della civiltà nuragica, a partire dai delicati sistemi rurali». Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato promotore Michele Cossa: «E’ un’adesione significativa che fa fare al progetto un grande salto di qualità, anche per lo spessore scientifico. Sono già numerosi gli studiosi presenti, ma l’adesione dell’Ateneo in quanto tale ha un valore straordinario. Quindi esprimo un grande ringraziamento al rettore e al Senato accademico per questa iniziativa, tappa fondamentale di valorizzazione del patrimonio unico della Sardegna». Commenti CAGLIARI - L’Università degli studi di Cagliari aderisce al progetto che punta al riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica nel Patrimonio culturale universale dell’Unesco, presentato dall’associazione “La Sardegna verso l'Unesco”. Lo ha deliberato all’unanimità questa mattina (martedì) il Senato accademico dell’Ateneo, riunito in modalità da remoto. «Credo sia importante la collaborazione attiva dell’Ateneo a questa bellissima iniziativa – ha sottolineato il rettore dell'Ateneo cagliaritano Maria Del Zompo – che sarà di sostegno e supporto per rafforzare la validità culturale, già di notevole portata, della richiesta di riconoscimento avanzata».Nella stessa seduta, l’organo collegiale ha concesso il nulla osta affinchè alcuni docenti facciano parte del Comitato scientifico del progetto, costituito dall’associazione per predisporre il progetto definitivo che sarà presentato per il riconoscimento. E per fare in modo che sia rappresentativo delle migliori competenze di settore, saranno coinvolti Riccardo Cicilloni, Carlo Lugliè e Rossana Martorelli del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali; Gianluigi Bacchetta e Susanna Salvadori del Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente; Giorgio Massacci e Marco Cadinu del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura.«Esprimo un duplice auspicio – è il commento del direttore del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali Ignazio Putzu - Da un lato, che il progetto possa attualizzare le sue importanti potenzialità scientifico-culturali attraverso il pieno coinvolgimento e il contributo critico del Comitato scientifico; dall’altro, che tale attualizzazione abbia come via maestra il presupposto culturale che giustamente fonda (e sul quale deve basarsi) l’intera idea: ossia una visione integrata della cultura nuragica, per la quale non si tutelano solo le singole evidenze monumentali, ma l’intero insieme come espressione di un sistema, indissolubilmente legato al territorio in quanto dimensione geografico-naturale e storico-antropica. In quest’ottica, il progetto dovrà farsi necessariamente e coerentemente portatore di una istanza di tutela di tutti i contesti ambientali che ospitano le rimanenze della civiltà nuragica, a partire dai delicati sistemi rurali». Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Comitato promotore Michele Cossa: «E’ un’adesione significativa che fa fare al progetto un grande salto di qualità, anche per lo spessore scientifico. Sono già numerosi gli studiosi presenti, ma l’adesione dell’Ateneo in quanto tale ha un valore straordinario. Quindi esprimo un grande ringraziamento al rettore e al Senato accademico per questa iniziativa, tappa fondamentale di valorizzazione del patrimonio unico della Sardegna».