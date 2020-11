Red 11:32 Lavoro: ad Alghero «si può dare di più» Il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Mimmo Pirisi commenta le ultime notizie relative ai posti di lavoro attivati con i progetti Lavoras in città, mettendoli a confronto con quelli della precedente Amministrazione







Così, il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Mimmo Pirisi commenta criticamente le ultime notizie relative ai posti di lavoro attivati con i Cantieri Lavoras in città, perchè «si poteva certamente fare di più, in quanto siamo passati dai novantotto posti di lavoro prodotti nell'annualità nel 2019 (Amministrazione Bruno) ai quarantadue del 2020 (Amministrazione Conoci). Per giunta, di quei quarantadue posti di lavoro partono solo undici posti».



«Ci auguriamo che gli altri trentuno vengano licenziati al più presto, se non altro per raggiungere i quarantadue posti lavorativi. Per i 98 e più, invece, aspetteremo la progettualità 2021, così per dare sollievo a quei tanti disoccupati che aspettano una svolta in campo occupazionale da questa Amministrazione», conclude l'esponente Dem.



