Ritiro ingombranti: nuovi appuntamenti con Desbarrassa







«La riduzione dei passaggi di raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti ingombranti, a seguito di rimodulazione contrattuale avvenuta nell'anno 2018 – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis - ha comportato nel tempo disagi per l’utenza e ha favorito l’abbandono degli stessi nelle zone campestri (con aggravi di spesa per il successivo recupero da parte di questa Amministrazione)». Raddoppiano anche le giornate di raccolta dell'iniziativa “Desbarrassa”, con una modifica al calendario già in corso, al quale si aggiungono altre cinque date.



Si riparte quindi da venerdì 4 dicembre, a Maristella, per proseguire sabato 5 nel Piazzale della pace, venerdì 11 a Santa Maria la Palma e sabato 12 in Via De Gasperi. E ancora, giovedì 17 dicembre a Valverde (nello spiazzo prima della Madonnina), venerdì 18 a Sant’Agostino, sabato 19 a Sa Segada e lunedì 21 a La Pietraia.



