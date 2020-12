Red 12:03 Covid: 18 positivi a Bitti Negli ultimi giorni, è stato fatto uno screening sui volontari operanti in paese nelle attività di soccorso post calamità. Poi, si è operato con tamponi antigenici dedicati alla popolazione e a soggetti già sintomatici







«E' obbligatorio che si rispettino tutte le misure di sicurezza e contrasto alla diffusione del Coronavirus: uso corretto delle mascherine, lavaggio e sanificazione costante delle mani, distanziamento e quindi divieto assoluto di assembramento. In una situazione di emergenza da calamità naturale non possiamo assolutamente permetterci criticità sul piano sanitario». L’appello arriva dal consigliere comunale, delegato alle politiche sanitarie e infermiera nel reparto Covid del San Francesco di Nuoro Marilena Turtas. Commenti BITTI - Proseguono le attività di controllo Covid dell’ambulatorio comunale, istituito dall’Amministrazione barbaricina con il “Protocollo Bitti”, in collaborazione con le strutture dell'Assl di Nuoro. Negli ultimi giorni, è stato fatto uno screening sui volontari operanti in paese nelle attività di soccorso post calamità, con 295 tamponi molecolari, di cui sette positivi e 288 negativi.Poi, si è operato con cinquantadue tamponi antigenici (i cosiddetti “rapidi”) dedicati alla popolazione e a soggetti già sintomatici. Il risultato è di undici positivi e quarantuno negativi. Anche ieri pomeriggio (venerdì), sono stati fatti diversi tamponi e gli esiti saranno comunicati quanto prima.«E' obbligatorio che si rispettino tutte le misure di sicurezza e contrasto alla diffusione del Coronavirus: uso corretto delle mascherine, lavaggio e sanificazione costante delle mani, distanziamento e quindi divieto assoluto di assembramento. In una situazione di emergenza da calamità naturale non possiamo assolutamente permetterci criticità sul piano sanitario». L’appello arriva dal consigliere comunale, delegato alle politiche sanitarie e infermiera nel reparto Covid del San Francesco di Nuoro Marilena Turtas.