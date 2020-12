Red 13:06 Due corsi telematici per l´Assl Sassari Si parlerà dell´uso sicuro delle sostanze e dei prodotti chimici durante l’emergenza pandemica. I corsi si terranno, in videoconferenza, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18







Per partecipare al corso è necessario scegliere una delle due date proposte e inviare una e-mail (specificando nome, cognome, data di nascita e professione) all'indirizzo web sc.saluteambientenord@atssardegna.it. Gli iscritti riceveranno, sempre via e-mail, il link per partecipare alla videoconferenza. Commenti SASSARI - Informare i cittadini e le imprese sull'uso sicuro delle sostanze e delle miscele di prodotti chimici e agevolare la comprensione dei regolamenti europei Reach/Clp, con i relativi obblighi legati all'emergenza pandemica da Coronavirus. Sono questi gli obiettivi dei due corsi telematici organizzati dal Dipartimento di Prevenzione Zona Nord con la Struttura complessa Salute e Ambiente dell'Assl Sassari.I corsi si terranno, in videoconferenza, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18. I webinar sono destinati ai cittadini, ai datori di lavoro e ai lavoratori. Gli argomenti trattati saranno: il Regolamento Reach, il Regolamento Clp, malattia da Coronavirus e igiene delle mani, i Biocidi, le procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento.Per partecipare al corso è necessario scegliere una delle due date proposte e inviare una e-mail (specificando nome, cognome, data di nascita e professione) all'indirizzo web sc.saluteambientenord@atssardegna.it. Gli iscritti riceveranno, sempre via e-mail, il link per partecipare alla videoconferenza.