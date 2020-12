Cor 11:45 Nuovo colpo notturno all´Orange

Furti: nel mirino campagne e case Non si placa la scia di furti in danno di attività commerciali, campagne e civili abitazioni ad Alghero. Nel mirino dei malviventi ancora una volta l´Orange Bar di via XX Settembre



nella foto). I malviventi hanno colpito indisturbati nelle ore notturne: forzati gli ingressi, la banda ha fatto razzia all'interno dell'attività, portandosi via un pc portatile, palmari e attrezzature, oltre ad alimenti tra cui vini, formaggi e salumi. Commenti ALGHERO - Ladri scatenati in Riviera del corallo. Soltanto qualche mese fa l' allarme sulla scia di furti con scasso che aveva interessato numerose attività commerciali del centro cittadino, campagne nell'agro e civili abitazioni. Le denunce segnalate alle competenti autorità toccano diversi quartieri. Nei giorni scorsi, il nuovo raid, il secondo in poche settimane, ai danni del centralissimo Orange Bar di via XX Settembre (). I malviventi hanno colpito indisturbati nelle ore notturne: forzati gli ingressi, la banda ha fatto razzia all'interno dell'attività, portandosi via unportatile, palmari e attrezzature, oltre ad alimenti tra cui vini, formaggi e salumi.