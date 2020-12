Cor 16:59 Sardi nel mondo: circolo in Polonia Su proposta dell’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale viene attribuito il riconoscimento all’Associazione denominata “Shardana”



Commenti CAGLIARI - La Regione amplia la rete dei Circoli dei Sardi nel mondo con l’obiettivo di rafforzare il legame identitario con l’Isola e promuovere la cultura e l’immagine della Sardegna. Su proposta dell’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale, Alessandra Zedda, la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale viene attribuito il riconoscimento all’Associazione denominata “Shardana” come Circolo dei Sardi in Polonia, con sede a Varsavia. Prosegue così il processo avviato dall’Assessorato di istituzionalizzare le comunità dei sardi nel mondo che attualmente contano oltre 120 Circoli. «Gli emigrati all’estero sono i nostri più grandi ambasciatori in quanto contribuiscono con le loro competenze, professionalità e passione a promuovere l’immagine della nostra Isola, anche attraverso le molteplici attività che svolgono con impegno e sacrificio - ha commentato l’assessore Zedda – Grazie a loro si custodiscono e diffondono le nostre tradizioni culturali, storiche e quelle legate all’enogastronomia, facendo conoscere i nostri prodotti di eccellenza nei Paesi nei quali si sono radicati».