Red 10:33 La Terapia intensiva ringrazia Alghero Il direttore dell´Unità operativa Terapia intensiva Covid, Salvatore Pala, a nome di tutto il personale medico e infermieristico, invia una lettera aperta al Quotidiano di Alghero per ringraziare «per le donazioni che sono state effettuate dai cittadini e dalle associazioni che hanno voluto dare un contributo per la nostra unità operativa»



Quotidiano di Alghero la propone ai suoi lettori in forma integrale unendosi ai ringraziamenti.



Noi operatori della Terapia Intensiva di Alghero vogliamo esprimere la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contributo con le loro donazioni, raccolta fondi e con tanto affetto e partecipazione emotiva alla nascita di una nuova realtà sanitaria cittadina di assistenza a malati gravi affetti da Sars-Cov2. La vostra generosità e supporto sono stati essenziali e fortemente incoraggianti in quanto i presidi e le apparecchiature elettromedicali di ultima generazione da voi donate hanno permesso a noi operatori della salute di fornire un'assistenza dignitosa, sicura e si spera di qualità.



Nel cogliere l'occasione di augurarvi un sereno Natale e un migliore anno nuovo da trascorrere con i propri affetti porgo un sincero grazie... un grazie di cuore a nome di tutti. Ringraziamo pertanto le seguenti associazioni e persone che ci hanno omaggiato: Curia di Alghero, Elias Fadda e Cittadini che hanno risposto volontariamente alla donazione on-line, alunni ed insegnanti dell'Istituto Tecnico di Alghero, Gel acqua di Sardegna, Coro di Villanova Monteleone, Misericordia di Villanova Monteleone, Operai della società Eni Versalis Matrica Enirewind stabilimento petrolchimico di Porto Torres, Carovana del sorriso, Barracelli di Alghero, ospiti del Carcere di Alghero, Cavalieri di Malta della Sardegna, Associazione Volontariamente Alghero, Iniziativa Soccer war, Nieddu Macchine agricole.