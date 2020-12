video Cor 19:46 La poesia del lunedì: Gabriele d’Annunzio Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LE STIRPI CANORE





I miei carmi son prole



delle foreste,



altri dell’onde,



altri delle arene,



altri del Sole,



altri del vento Argeste.



Le mie parole



sono profonde



come le radici



terrene,



altre serene



come i firmamenti,



fervide come le vene



degli adolescenti,



ispide come i dumi,



confuse come i fumi



confusi,



nette come i cristalli



del monte,



tremule come le fronde



del pioppo,



tumide come le narici



dei cavalli



a galoppo,



labili come i profumi



diffusi,



vergini come i calici



appena chiusi,



notturne come le rugiade



dei cieli,



funebri come gli asfodeli



dell’Ade,



pieghevoli come i salici



dello stagno,



tenui come i teli



che fra due steli



tesse il ragno.





_ Gabriele d’Annunzio _

_ Gabriele d'Annunzio _

(1863-1938)