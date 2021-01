Red 14:37 Allerta meteo: il Codice giallo non si spegne Ennesimo prolungamento dell´allerta nell´Isola. Oggi (sabato), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; e per il solo rischio idraulico sull´area del Tirso



CAGLIARI – Il Codice giallo non si spegne nell'Isola. Oggi (sabato), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per "Codice giallo" (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; e per il solo rischio idraulico sull'area del Tirso. L'allerta meteo, che si doveva concludere alle 17.59 di oggi [LEGGI] , è stata estesa fino alle 12:59 di domani, domenica 3 gennaio.