Allerta meteo: Codice giallo nell´Isola

31/12/2020 Il 2021 sardo si apre con l´allerta meteo Per domani, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; e per il solo rischio idraulico nell´area Tirso