Cor 16:15 «Basta, via Cravellet è distrutta» Ancora proteste ad Alghero per l´esecuzione dei lavori sul manto stradale: completamente distrutto l´asfalto della strada chiusa al transito da numerose settimane



Nella foto: i lavori oggetto di polemiche sul versante finale di via Cravellet ad Alghero Commenti ALGHERO - Non si placano nemmeno durante ile le festività natalizie le proteste dei cittadini di Alghero che in numerosi quartieri urbani si sentono sotto "ostaggio" degli infiniti lavori in corso di esecuzione sul manto stradale. All'origine delle lamentele, la contemporanea presenza di più cantieri, le lungaggini delle operazioni e le deprecabili condizioni in cui è lasciato l'asfalto al termine degli interventi. Oggi è la volta di alcuni residenti di via, che con una lettera di poche righe inoltrata adlamentano «lo stato pietoso della zona, marciapiedi compresi». Strada interrotta da numerose settimane, lavori infiniti e distruzione: «siamo stufi di essere maltrattati e ignorati» denunciano.Nella foto: i lavori oggetto di polemiche sul versante finale di via Cravellet ad Alghero