Bottiglie e plastica ai piedi della Torre Ecco la situazione in cui versa, nonostante il generale deserto in cui è piombata la città di Alghero, con bar e attività chiuse, l´ecobox nella Piazzetta intitolata al maresciallo Francesco Sotgiu



ALGHERO - D'estate bigattini, mosche e fetore , d'inverno bottiglie, plastica e rifiuti vari. Ecco la situazione in cui versano, nonostante il generale deserto in cui è piombata la città di Alghero, con bar e attività chiuse, molti ecobox posizionati nel centro città. E' il caso - ormai un simbolo d'incuria e dell'inciviltà dilagante l'intera Piazzetta intitolata al maresciallo Francesco Sotgiu - dell'ecobox posizionato tra le antiche mura ai piedi della Torre di Porta Terra: un luogo storico scempiato dalla deprecabile scelta di posizionarvi i bidoni della spazzatura. Bidoni e rifiuti peraltro ben illuminati dal faretto di recente attivazione.