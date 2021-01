Cor 18:20 Esplodono i tombini, Bousquet chiusa Piove, nemmeno troppo forte, ma ad Alghero la viabilità va in tilt a causa degli allagamenti. Soliti problemi sulla Passeggiata Bousquet: esplodono i tombini







ALGHERO - Strada allagata e viabilità in tilt nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì). Provvidenziale l'intervento degli agenti della Polizia locale di Alghero per dirottare il traffico sull'unica corsia percorribile della Passeggiata Bousquet e incanalare le auto sul Piazzale della Pace. Esplodono infatti i tombini a causa della forte pressione dell'acqua, mettendo a serio rischio l'incolumità degli automobilisti in transito. Si tratta dei soliti problemi a cui va incontro la città con disarmante puntualità in occasione di ogni pioggia, seppur non eccessivamente abbondante come nel caso odierno.