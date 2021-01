Cor 18:39 «Piano devastante, brindano gli speculatori» Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputato M5S: Piano Casa legge devastante. «Brindano gli speculatori, ma la battaglia non e´ finita»



nella foto), presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, dopo il voto della maggioranza sardo-leghista in consiglio regionale che ha approvato il Commenti CAGLIARI - «E' passata una legge devastante per la Sardegna. Brindano gli speculatori». Lo afferma Mario Perantoni (), presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, dopo il voto della maggioranza sardo-leghista in consiglio regionale che ha approvato il Piano Casa della Sardegna . «Solinas non ha voluto ascoltare gli accorati appelli del mondo politico, sindacale, ambientalista e della cultura per il ritiro del Piano, ma la battaglia non è finita qui. Ci sono tutti i presupposti per l’impugnazione da parte del Governo, che dovrà difendere i principi costituzionali di salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e della gestione del territorio di una Regione speciale per la sua straordinaria ricchezza di natura e di storia», ha concluso.