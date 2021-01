Red 18:06 Selezioni nel Centro linguistico UniCa Prorogati i bandi on-line dell´università degli studi di Cagliari. Le scadenze per partecipare sono martedì 19 e martedì 26 gennaio. Occasione da non perdere per chi possiede competenze in un ambito di grande interesse







Per i bandi di esperti linguistici e traduttori di testi per le esigenze dell'Ateneo la scadenza è fissata a martedì 19 gennaio, mentre per traduttori e revisori di testi didattici il termine è martedì 26 gennaio. Tutte le informazioni sui bandi sono disponibili nella pagina del Centro linguistico dell'Ateneo.



A breve verranno anche pubblicate le selezioni per esperti linguistici nelle altre lingue impartite dal Centro: arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. I bandi per queste nuove selezioni saranno disponibili sullo stesso sito. I bandi delle nuove selezioni sono consultabili sul sito internet dell'UniCa.



