Mariangela Pala 16:16 La prima volta del Tc Porto Torres in serie B Si è chiusa con una vittoria netta la lunga rincorsa del Tc Porto Torres verso la serie B2 di tennis maschile a squadre: i due turni a eliminazione diretta si sono chiusi entrambi con il punteggio di 4-0, prima sulla Torres tennis “A.Bozzo” e poi sullo Sporting Ct Quartu







Il circolo turritano, guidato dalla presidente Patrizia Foddai e dal maestro Paolo Pani, ha ottenuto un risultato storico per la prima volta, dopo aver iniziato il campionato di serie C nel mese di marzo 2020, potrà disputare il campionato nazionale di serie B2 già a partire da maggio. I protagonisti della splendida cavalcata (otto vittorie su otto incontri) sono soprattutto ragazzi cresciuti nel vivano del Tennis club, in primis Antonio Zucca, a seguire Niccolò Pia, Alexander Fragasso, Enrico Proli, Michele Maddau e Davide Idini, tutti giovanissimi.



Gli innesti di quest’anno del cagliaritano Matteo Casula e del bielorusso Uladzislau Zhuk hanno consentito alla squadra di effettuare il cosiddetto salto di qualità. E’ stato proprio Zhuk a regalare il punto promozione contro Andrea Busonera: il match iniziato in salita per il bielorusso dopo aver perso il primo parziale per 6-3, ha cambiato marcia nella seconda partita chiusa sul 6-1 in suo favore, e infine nel match tie-break conclusivo si è imposto facilmente per 10-3. Commenti PORTO TORRES - Si è chiusa con una vittoria netta la lunga rincorsa del Tc Porto Torres verso la serie B2 di tennis maschile a squadre: i due turni a eliminazione diretta si sono chiusi entrambi con il punteggio di 4-0, prima sulla Torres tennis “A.Bozzo” e poi sullo Sporting Ct Quartu.Il circolo turritano, guidato dalla presidente Patrizia Foddai e dal maestro Paolo Pani, ha ottenuto un risultato storico per la prima volta, dopo aver iniziato il campionato di serie C nel mese di marzo 2020, potrà disputare il campionato nazionale di serie B2 già a partire da maggio. I protagonisti della splendida cavalcata (otto vittorie su otto incontri) sono soprattutto ragazzi cresciuti nel vivano del Tennis club, in primis Antonio Zucca, a seguire Niccolò Pia, Alexander Fragasso, Enrico Proli, Michele Maddau e Davide Idini, tutti giovanissimi.Gli innesti di quest’anno del cagliaritano Matteo Casula e del bielorusso Uladzislau Zhuk hanno consentito alla squadra di effettuare il cosiddetto salto di qualità. E’ stato proprio Zhuk a regalare il punto promozione contro Andrea Busonera: il match iniziato in salita per il bielorusso dopo aver perso il primo parziale per 6-3, ha cambiato marcia nella seconda partita chiusa sul 6-1 in suo favore, e infine nel match tie-break conclusivo si è imposto facilmente per 10-3.