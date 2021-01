Red 7:18 Fersaco: Elena Carotti nuovo presidente Rinnovato il Consiglio direttivo della Federazione regionale delle associazioni corali, che dovrà portare avanti i progetti di valorizzazione dell’attività corale sarda







Nella foto: i membri del Direttivo Commenti CAGLIARI - La Federazione regionale delle associazioni corali ha un nuovo presidente: è Elena Carotti, nuorese laureata in Ingegneria, studi giovanili di pianoforte e da tempo contralto nel Complesso vocale di Nuoro. La neoresponsabile della Fersaco aveva già prestato negli ultimi quattro anni supporto alla segreteria, occupandosi anche della gestione web e social. Sarà coadiuvata nelle attività di valorizzazione della musica corale dai membri del Direttivo che sono stati eletti nella riunione del 12 dicembre 2020: Maria Maddalena Simile (presidente uscente, è vicepresidente e consigliere per la provincia di Sassari), la segretaria è Francesca Manca, mentre i consiglieri sono Gian Luca Zedda e Davide Sechi (provincia storica di Cagliari), Antonello Mannea e Francesca Pira (Nuoro), Cosima Deiana e Roberto Salaris (Oristano), Francesco Scognamillo (Sassari). Come sempre, il Direttivo sarà affiancato da una Commissione artistica composta dai maestri Alessandro Catte (riconfermato presidente), Barbara Agnello e Lorenzo Zonca.La Fersaco rappresenta la Sardegna nella federazione nazionale Feniarco, a cui aderiscono 2767 cori e 2435 direttori. Nella federazione regionale sono confluiti fino a oggi ottanta cori da ogni parte dell’Isola che sposano dal 1990, anno della sua istituzione, i progetti mirati alla formazione, al perfezionamento, alla promozione della cultura del canto corale e alla realizzazione di eventi. «Da sempre, la Fersaco si pone come punto di riferimento, sostegno e valorizzazione della coralità sarda. Sia io che il nuovo Direttivo – sottolinea Carotti – siamo pronti a metterci al servizio della federazione e dei cori tutti, in continuità con chi ci ha preceduto, ma con rinnovato entusiasmo, uniti e in armonia, mantenendo fisso l’obiettivo di fare crescere la musica corale della Sardegna». Nel 2020, un anno complicato anche per il settore culturale e l’indotto, la Fersaco non si è sottratta alla sua mission. L’attività è stata rallentata dal Covid-19, ma non si è fermata. La federazione si è adattata alla nuova realtà portando avanti i progetti anche on-line e svolgendo un ruolo di supporto al mondo corale sardo, culminato nel protocollo di regolamentazione redatto dalla Fersaco, approvato dalla Regione autonoma della Sardegna e messo a disposizione di tutti i cori dell’Isola. «Uno strumento indispensabile – aggiunge il presidente – senza il quale, dal 3 giugno 2020, l’attività corale in Sardegna sarebbe potuta riprendere esclusivamente seguendo il protocollo del Teatro Lirico di Cagliari, oltremodo rigoroso».Il principale progetto dell’anno appena trascorso ha subito uno stop, ma non è stato accantonato: il debutto del Coro regionale sardo “Antonio Sanna” (intitolato alla memoria del sacerdote, compositore e sensibile elaboratore di temi popolari scomparso a Porto Torres poco più di quattro anni fa) avverrà attorno alla fine dell’anno con l’esecuzione della “Petite messe solennelle” di Rossini, sotto la direzione del maestro Franca Floris. Il concerto era stata programmato nel marzo 2020 proprio a Porto Torres, nella Basilica romanica di San Gavino. Il coro è composto da cantori di ogni età appartenenti alle associazioni corali della federazione impegnati in progetti annuali per i quali, di volta in volta, sarà incaricato un maestro di chiara fama, che proporrà ai coristi sempre nuovi e stimolanti obiettivi. La Fersaco è al lavoro per proporre un’offerta artistica vasta e diversificata, compatibile con la situazione generale che limita fortemente gli incontri in presenza e l’attività corale, fatta di webinar su differenti argomenti di interesse, ma anche di attività formative destinate alla coralità di ispirazione popolare, alla polifonia cosiddetta “colta” e ai cori scolastici. «L’auspicio e l’augurio carico di speranza in questi primi giorni del nuovo anno – conclude Elena Carotti – è che tutti possiamo al più presto mettere da parte il periodo presente, problematico e prolungato, per aprirci alla rinascita e, nel nostro caso in particolare, al ritorno alla vita corale e alla piena attività, finalmente in presenza».Nella foto: i membri del Direttivo