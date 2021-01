Cor 6:53 Asfodelo al freddo, lezioni sospese Sospese per la giornata di oggi (martedì) le lezioni nel plesso 1 della scuola Asfodelo. Rimangono a casa sei classi: troppo freddo. Previsto in giornata l´intervento di riparazione sull´impianto riscaldamento



Foto d'archivio ALGHERO - Ancora problemi ad Alghero in alcuni plessi scolastici a causa dei malfunzionamenti degli impianti termici. Questa volta tocca all'Asfodelo: dopo l'uscita anticipata delle classinella giornata di lunedì [ LEGGI ], lezioni sospese per oggi (martedì 26 gennaio), con studenti e insegnanti a casa. Lezioni regolari invece nel secondo plesso della stessa scuola (quello che ospita anche la classe dell'infanzia).Dopo i noti problemi a cui sono andate incontro nelle scorse settimane le scolaresche della scuola Maria Immacolata di via Tarragona, alla Mercede ed i bimbi della scuola dell'Infanzia di Sa Segada , oggi è la volta dell'Asfodelo (Istituto Comprensivo 1).Il problema all'impianto di riscaldamento si trascinava ormai da alcuni giorni, tanto che sarà necessaria la sostituzione di una sua componente per garantirne il normale funzionamento. Intervento che dovrebbe essere realizzato entro la giornata odierna, così da permettere la regolare ripresa delle lezioni già dalla giornata di mercoledì 27 gennaio.Foto d'archivio