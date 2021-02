Cor 15:30 Focus Europe, Mario Bruno nel Cda Continua l´impegno internazionale. L´ex sindaco di Alghero rieletto nel consiglio di amministrazione dell´associazione di enti locali italiani ed europei con sede a Bruxelles



ALGHERO - L'ex sindaco di Alghero Mario Bruno eletto e riconfermato per un nuovo mandato nel consiglio di amministrazione di Focus Europe, l'associazione di enti locali con sede a Bruxelles, specializzata in programmi europei, finanziamenti comunitari e progettazione, con rapporti di collaborazione con oltre 80 comuni italiani e decine di enti e organizzazioni europee. Per Bruno si tratta di una conferma, la prima elezione, infatti, risale al 2018.



La formula operativa di Focus Europe, che a Bruxelles ha attivo un desk-projects per un’assistenza alla progettazione a 360 gradi, prevede soluzioni personalizzate con l’attivazione di convenzioni con le istituzioni locali interessate a valorizzare il proprio territorio con iniziative progettuali e formative cofinanziate dall’Unione, confrontandosi contemporaneamente con altre realtà istituzionali dell’Europa comunitaria e dei paesi in via di sviluppo.



L'ex Primo cittadino algherese, già consigliere regionale in Sardegna per lunghi anni con ruoli di vertice nella massima assise, conferma così il suo impegno internazionale. Da qualche tempo ricopre anche l'importante incarico di Presidente dell’Mppu Internazionale (Movimento Politico per l'Unità), rete che nel mondo è presente nei cinque continenti, all’interno della Ong New Humanity, partner Unesco e Onu. Ruolo portato avanti con Reka Szemerkényi, già ambasciatore dell'Ungheria negli Stati Uniti, e Javier Baquero, esponente del governo di Bogotà in Colombia.



Nella foto: Mario Bruno