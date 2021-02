Red 12:14 Screening Covid Tortolì: tutti negativi «Grande adesione e importante risultato per un rientro a scuola in sicurezza», dichiarano dall´Amministrazione comunale, che ha fatto effettuare 1526 tamponi negli Istituti superiori cittadini







Sono stati effettuati 733 test allo Ianas (che comprende Ipsia, Agrario, Nautico, Alberghiero e SocioSanitario), mentre all'Iti (Tecnico industriale, Tecnico commerciale, Liceo Classico e Liceo Scientifico) sono stati eseguiti in totale 793 tamponi. Nel complesso, 1526 tamponi rapidi, messi a disposizione dal Comune, che hanno riscontrato una sola sospetta positività, smentita dal tampone molecolare che ha dato esito negativo. Per l’Amministrazione, la campagna screening che ha visto la piena partecipazione della popolazione scolastica è un risultato molto importante per il rientro in sicurezza a scuola.



Un ringraziamento da parte degli amministratori «al dottor Natalino Meloni (responsabile dell'Usca) e al dottor Ugo Stochino (direttore del Servizio di Igiene pubblica) e a tutti i medici e operatori sanitari per la grande professionalità; ai dirigenti scolastici per la preziosa collaborazione, agli studenti e al personale scolastico per il senso di responsabilità mostrata. Grazie ai volontari della Protezione civile e ai dipendenti comunali che hanno collaborato, anche questa volta, affinché si realizzasse la campagna mostrando come sempre la loro disponibilità e impeccabile lavoro».