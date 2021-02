Red 16:12 Gremio contadini nomina il Componidori “S’Oberaiu Majori” del Gremio dei contadini Nando Faedda ha reso nota la nomina a “Componidori” di Maurizio Casu. «La nomina non è stata divulgata nel giorno della Festa della Candelora, onde evitare assembramenti», è stato spiegato a Oristano







Nella foto: Maurizio Casu e Nando Faedda Commenti ORISTANO – A Oristano, “S’Oberaiu Majori” del Gremio dei contadini Nando Faedda ha reso nota la nomina a “Componidori” di Maurizio Casu. «L’emergenza pandemica ancora in corso, obbliga quest’anno alla sospensione della Sartiglia così come la si conosce e come il Gremio dei contadini la tramanda da secoli, ma questo non esonera lo stesso dalle proprie prerogative e doveri in quanto depositario storico della Sartiglia dell'ultima domenica di carnevale», si legge nella nota divulgata per l'occasione.«Pertanto, al fine di perpetuare la tradizione, S’Oberaiu Majori Nando Faedda comunica di aver scelto e invitato, nel giorno della Festa della Candelora Maurizio Casu, quale Componidori per il Gremio dei contadini. Precisa – conclude Faedda - che la nomina non è stata divulgata nel giorno della Festa della Candelora, onde evitare assembramenti".Nella foto: Maurizio Casu e Nando Faedda