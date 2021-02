Municipalità di Pirri: martedì il Consiglio

6/2/2021 «Un milione per gli asfalti di Alghero» E´ la richiesta presentata dai consiglieri comunali del Centrosinistra al sindaco Mario Conoci e alla sua Giunta in una mozione, con primo firmatario Pietro Sartore, per sistemare la città, che «sembra reduce da un bombardamento con il manto stradale strapieno di dislivelli e di buchi (in molti casi vere e proprie voragini) che risultano dannosi per i mezzi e potenzialmente molto pericolosi per i loro conducenti»