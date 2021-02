Red 18:21 A Sassari la Giornata mondiale del malato Domani, la cappellania ospedaliera dell’Aou sarà collegata in diretta con altre tre cappellanie per la preghiera di ringraziamento per i curanti, organizzata dall´Ufficio nazionale per la pastorale della salute. Giovedì, nella basilica del Sacro Cuore, verrà celebrata la Messa con il vescovo: diretta sulla pagina Facebook della cappellania ospedaliera







Il secondo appuntamento, invece, è per giovedì, alle 16.30. In occasione della 29esima Giornata mondiale del malato, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba presiederà la Messa, che quest'anno verrà celebrata nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Per coloro che, per vari motivi, non potranno essere presenti alla Messa, e in modo particolare per tutti gli ammalati, sarà possibile condividere spiritualmente il momento celebrativo sulla pagina Facebook della cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari. Commenti SASSARI - Sarà un momento per rivolgere una particolare attenzione ai tanti malati e, allo stesso tempo, a quanti li assistono all'interno degli ospedali, delle case di cura, nelle famiglie e nelle comunità. La Giornata mondiale del malato, arrivata quest'anno alla XXIX edizione, vedrà quest’anno a Sassari due appuntamenti, in programma domani, mercoledì 10, e giovedì 11 febbraio. Il primo, domani, alle 16, vedrà protagonista la Cappellania ospedaliera dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. L'Ufficio nazionale per la pastorale della salute, infatti, ha organizzato un momento di preghiera di ringraziamento per i curanti che coinvolgerà, in tutta Italia, quattro cappellanie ospedaliere.Tra queste, appunto, quella dell’Aou di Sassari che, dalla cappella Sacra Famiglia del Materno infantile di Viale San Pietro, sarà collegata in diretta con quelle dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII con l'ospedale di Bergamo, e dell’Irccs Lazzaro Spallanzani di Roma. Sul canale YouTube dell'ufficio nazionale per la pastorale della salute, sarà possibile seguire la diretta della celebrazione che verrà aperta proprio con il collegamento da Sassari, con l'esposizione del Santissimo Sacramento.Il secondo appuntamento, invece, è per giovedì, alle 16.30. In occasione della 29esima Giornata mondiale del malato, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba presiederà la Messa, che quest'anno verrà celebrata nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù. Per coloro che, per vari motivi, non potranno essere presenti alla Messa, e in modo particolare per tutti gli ammalati, sarà possibile condividere spiritualmente il momento celebrativo sulla pagina Facebook della cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari.