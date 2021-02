Red 9:42 Avis: quando lo sport è solidale Sabato mattina, la sezione di Alghero dell´Associazione, in collaborazione con il Polisoccorso Alghero, il locale Centro Trasfusionale e il Roma club Alghero organizzano una raccolta di sangue







Sabato 13 febbraio, dalle 8 alle 12, nella sede del Polisoccorso, in Via Liguria, sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale, pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni – dichiara il presidente dell'Avis locale Giuliano Casula - si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta, sia presso il Centro Trasfusionale della nostra città». Commenti ALGHERO – La locale sezione dell'Avis, in collaborazione con il Polisoccorso Alghero, con il locale Centro Trasfusionale e con il Roma club Alghero organizza una raccolta di sangue. Si ripete così l'appuntamento già rinnovato in più occasioni tra le componenti sanitarie e i tifosi giallorossi presenti in Riviera del corallo.Sabato 13 febbraio, dalle 8 alle 12, nella sede del Polisoccorso, in Via Liguria, sarà presente l'autoemoteca con l'equipe medica dell'Avis provinciale, pronta ad accogliere quanti vorranno donare il sangue. «Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni – dichiara il presidente dell'Avis locale Giuliano Casula - si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta, sia presso il Centro Trasfusionale della nostra città».