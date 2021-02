Red 13:07 Calamità naturali: bando per segnalazione danni Gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti potranno presentare la domanda fino alle 12 di lunedì 15 febbraio, via e-mail, o di persona, negli uffici del Servizio Protezione civile di Sassari



SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale l'avviso e la modulistica con cui gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti possono richiedere l'accertamento dei danni alle colture locali legati alle piogge intense e persistenti che hanno interessato il territorio comunale tra il 27 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Gli interessati potranno presentare la domanda fino alle 12 di lunedì 15 febbraio, inviandola via e-mail, con la relativa documentazione, all'indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it, o portando la modulistica compilata negli uffici del Servizio Protezione civile, in Via Diego Murgia 2, dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 13. I moduli compilati dovranno essere accompagnati dalla copia di un documento di identità del richiedente, oltre che dall'eventuale documentazione fotografica.