Red 20:24 Sardegna sotto zero fino a martedì Dalle 18 di domani e fino alle 8 di martedì, le temperature sulla Sardegna continueranno a essere basse. Nelle ore notturne, le temperature scenderanno sotto lo zero in molte località dell’Isola, in particolare nelle zone di montagna e nei fondovalle, favorendo la formazione di ghiaccio sul manto stradale



Commenti CAGLIARI – Oggi (sabato), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile-Settore Meteo ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per annunciare che, dalle 18 di domani, domenica 14, e fino alle 8 di martedì 16 febbraio, le temperature sulla Sardegna continueranno a essere basse. Nelle ore notturne, le temperature scenderanno sotto lo zero in molte località dell’Isola, in particolare nelle zone di montagna e nei fondovalle, favorendo la formazione di ghiaccio sul manto stradale.