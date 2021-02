Red 12:36 Dissesto idrogeologico: gara da 4milioni nell´Isola Pubblicata dalla Regione autonoma della Sardegna la gara dei servizi di ingegneria, relativa appunto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, incentrata sul territorio di Capoterra, sul Comune di Illorai e in quello di Domus de Maria







Il primo, incentrato sul Comune di Capoterra, prevede la sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo–Masone Ollastu e gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e in altre frazioni; il secondo, nel Comune di Illorai, prevede interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri. Nel terzo lotto, si prevede la sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell’abitato di Domus de Maria.



I servizi di ingegneria oggetto dell’appalto sono propedeutici agli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dei territori attraverso la realizzazione di opere strutturali che, soprattutto nel caso di Capoterra, risultano strategiche sia nel controllo dei processi naturali, sia nell’attività di prevenzione e contrasto al rischio idrogeologico che la Regione sta portando avanti in tutta l'Isola. La gara, prevista nell’ambito della predisposizione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza che l’Italia si appresta a definire in previsione dell’attuazione del Recovey plan, è stata indetta dalla società regionale in house “Opere e infrastrutture”, cui spetterà anche il compito di affidare la gara dei servizi di progettazione, governare le fasi di redazione e approvazione dei progetti redatti dai professionisti esterni, indire la conferenza dei servizi, validare il progetto, affidare i lavori e vigilare sulla esecuzione fino al collaudo. Commenti CAGLIARI - Continua il lavoro della Regione autonoma della Sardegna sul fronte della mitigazione del rischio idrogeologico. Pubblicata la gara dei servizi di ingegneria, relativa appunto agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, incentrata sul territorio di Capoterra, sul Comune di Illorai e in quello di Domus de Maria. L’appalto, per un importo complessivo che supera i 4milioni di euro, è suddiviso in tre lotti.Il primo, incentrato sul Comune di Capoterra, prevede la sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo–Masone Ollastu e gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini e in altre frazioni; il secondo, nel Comune di Illorai, prevede interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Musuri. Nel terzo lotto, si prevede la sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell’abitato di Domus de Maria.I servizi di ingegneria oggetto dell’appalto sono propedeutici agli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dei territori attraverso la realizzazione di opere strutturali che, soprattutto nel caso di Capoterra, risultano strategiche sia nel controllo dei processi naturali, sia nell’attività di prevenzione e contrasto al rischio idrogeologico che la Regione sta portando avanti in tutta l'Isola. La gara, prevista nell’ambito della predisposizione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza che l’Italia si appresta a definire in previsione dell’attuazione del Recovey plan, è stata indetta dalla società regionale in house “Opere e infrastrutture”, cui spetterà anche il compito di affidare la gara dei servizi di progettazione, governare le fasi di redazione e approvazione dei progetti redatti dai professionisti esterni, indire la conferenza dei servizi, validare il progetto, affidare i lavori e vigilare sulla esecuzione fino al collaudo.