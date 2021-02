Red 19:14 Futuro del polo industriale Porto Torres: ok dal Consiglio Il Consiglio comunale ha approvato all´unanimità la mozione “Il futuro del polo industriale di Porto Torres”, con primo firmatario il consigliere Spanu, dopo le modifiche apportate dalla Conferenza dei capigruppo







Commenti PORTO TORRES – Il Consiglio comunale di Porto Torres «impegna il sindaco ad approfondire le motivazioni che hanno portato al ridimensionamento degli impegni assunti nel protocollo d'intesa del 2011 e a comprendere quali contenuti di quell'accordo possano essere ancora attuati e quali investimenti Eni intenda realizzare nel sito. In particolare, metta in atto un'azione politico-istituzionale mirata a concordare con Eni la disponibilità di aree e infrastrutture al fine di consentire l'insediamento di nuove attività produttive, anche con la messa a disposizione delle aree non utilizzate del sito industriale».Questo il fulcro della mozione "Il futuro del polo industriale di Porto Torres", con primo firmatario il consigliere Spanu, approvato ieri (venerdì) all'unanimità dalla massima assise cittadina, dopo le modifiche apportate dalla Conferenza dei capigruppo. Nel testo, si legge anche che al primo cittadino e chiesto di «proseguire, in accordo con tutto il nord ovest dell'Isola, nella promozione di una sottoscrizione di un nuovo accordo di programma che attualizzi i piani di riconversione e riqualificazione della zona industriale; promuovere un'azione politico-amministrativa permanente, portata avanti con il coinvolgimento costante del Consiglio comunale, che si prefigga come obiettivo la tutela delle cittadine e dei cittadini portotorresi, delle maestranze e delle imprese del territorio vigilando sulla realizzazione dei progetti in capo a Eni ed alle società controllate».