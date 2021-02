A.B. 23:09 Basket: la Dinamo ribalta la Reyer Nell´anticipo del campionato Lba, il Banco di Sardegna Sassari batte 96-88 Venezia al PalaSerradimigni e, con questo risultato, porta a proprio favore la differenza canestri







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach De Raffaele risponde con Stone, Bramos, Tonut, De Nicolao e Watt. Eimantas Bendzius infila i primi punti del match, ma a fermare la sfida è l’infortunio a Michael Bramos, che lascia il campo tra gli applausi. L’infortunio dell'orogranata scuote la Reyer, che firma un break di 0-4 con Stone e Tonut in contropiede. La tripla di Bendzius anima il Banco, Venezia risponde con uno 0-4 firmato da Watt e Tonut. Ci vuole parlare su coach Pozzecco: i suoi escono bene dal time-out con Burnell e il settimo punto di Bendzius (9-8). Gli ospiti rispondono con Tonut dall’arco e Stone per il controsorpasso. Il Banco sigla un break di 11-2 con l bomba di Spissu, Gentile e la coppia Kruslin-Happ. Casarin punisce dai 6,75, Burnell monetizza l’antisportivo di Mazzola. Dopo 10’ è 24-20. Il secondo quarto si apre con la tripla di Kruslin, risponde Campogrande con la stessa moneta: bel canestro di Ethan Happ servito da Kruslin. La Reyer bombarda dall’arco con Clark e Mazzola e, icon il 2+1 di Fotu mette la testa avanti 29-34. Happ ferma la corsa dei veneziani, Bilan si unisce alla causa. Mazzola allunga il break, 8punti per l’ex Ferrara,mentre la Dinamo si affida a Kruslin e Benzius. Duello apertissimo sotto canestro tra Bilan e Watt: lo statunitense si porta in doppia cifra. Bendzius e Burnell riportano la Dinamo a un possesso, ma Tonut ricaccia indietro gli isolani dall’arco. Venezia è più reattiva a rimbalzo e sulle palle vaganti. Tonut infila la terza bomba della sua partita, Spissu porta a casa un 2+1. Tecnico per proteste a Bilan, ringrazia Venezia, che infila il 50esimo punto a cronometro fermo. Il canestro di Kruslin chiude il primo tempo 47-52.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo scrive subito un 4-0 che riporta i padroni di casa a -1: apre Burnell, segue Bilan. Black-out di entrambe le squadre per quasi 2'. Tonut sblocca i suoi e infila il 17esimo punto personale: doppia cifra anche per Bilan, Burnell inchioda la parità (55-55) con 6’ da giocare. Il Banco allunga il break a 12-3 con Gentile e Burnell, con sorpasso biancoblu sul 59-55. De Nicolao suona la carica con una tripla da distanza siderale: risponde Bilan proprio dall’arco. Sale di intensità il duello tra lui e Watt, il centro americano tiene i suoi a contatto. Anche Burnell bombarda dai 6,75 ed è 67-62. Kruslin e Gentile scrivono il +8, tecnico alla panchina sassarese e Venezia firma uno 0-4 con Tonut e Campogrande riportandosi a un possesso di distanza. Kruslin allunga a cronometro fermo: al 30’ è 74-68. La tripla di Kruslin apre l’ultima frazione, Wes Clark si carica Venezia sulle spalle e la riporta a -2 con 5punti in fila. Risponde Spissu, ma gli ospiti possono contare su Stefano Tonut già oltre il ventello. Happ si porta in doppia cifra e firma il nuovo +6 (83-77). Schiacciata di Burnell che poi serve l’assist a Happ per il canestro del +10 (87-77). Reazione Reyer con uno 0-6 firmato Campogrande-Clark; Bilan ferma il break orogranata anche Kruslin si unisce alla causa e chiude il contropiede per il 91-83. Bendzius scrive il nuovo +10 a cronometro fermo, ma Venezia non molla e De Nicolao infila la tripla con gli ultimi 100” sul cronometro. Tonut accorcia ancora, Spissu a cronometro fermo si porta a quota 10punti, per il 95-88. All’andata la Dinamo aveva perso di 7 e con i liberi di Bilan il Banco ribalta la differenza canestri: la sfida finisce 96-88.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-REYER VENEZIA 96-88:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, Bilan 18, Treier, Chessa, Kruslin 20, Happ 13, Katic, Re, Burnell 16, Bendzius 13, Gandini, Gentile 6. Coach Gianmarco Pozzecco.

REYER VENEZIA: Casarin 3, Stone 4, Bramos, Tonut 24, Daye, De Nicolao 6, Campogrande 11, Clark 13, Mazzola 8, Possamai, Fotu 5, Watt 14. Coach Walter De Raffaele.

PARZIALI: 24-20, 47-52, 74-68.



Nella foto: Filip Kruslin, top scorer biancoblu Commenti SASSARI - La Dinamo ribalta la Reyer. Nell'anticipo del campionato Lba, il Banco di Sardegna Sassari batte 96-88 Venezia al PalaSerradimigni e, con questo risultato, porta a proprio favore la differenza canestri. Tra i padroni di casa, Filip Kruslin da “season high” (20punti) e altri cinque uomini in doppia cifra.Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach De Raffaele risponde con Stone, Bramos, Tonut, De Nicolao e Watt. Eimantas Bendzius infila i primi punti del match, ma a fermare la sfida è l’infortunio a Michael Bramos, che lascia il campo tra gli applausi. L’infortunio dell'orogranata scuote la Reyer, che firma un break di 0-4 con Stone e Tonut in contropiede. La tripla di Bendzius anima il Banco, Venezia risponde con uno 0-4 firmato da Watt e Tonut. Ci vuole parlare su coach Pozzecco: i suoi escono bene dal time-out con Burnell e il settimo punto di Bendzius (9-8). Gli ospiti rispondono con Tonut dall’arco e Stone per il controsorpasso. Il Banco sigla un break di 11-2 con l bomba di Spissu, Gentile e la coppia Kruslin-Happ. Casarin punisce dai 6,75, Burnell monetizza l’antisportivo di Mazzola. Dopo 10’ è 24-20. Il secondo quarto si apre con la tripla di Kruslin, risponde Campogrande con la stessa moneta: bel canestro di Ethan Happ servito da Kruslin. La Reyer bombarda dall’arco con Clark e Mazzola e, icon il 2+1 di Fotu mette la testa avanti 29-34. Happ ferma la corsa dei veneziani, Bilan si unisce alla causa. Mazzola allunga il break, 8punti per l’ex Ferrara,mentre la Dinamo si affida a Kruslin e Benzius. Duello apertissimo sotto canestro tra Bilan e Watt: lo statunitense si porta in doppia cifra. Bendzius e Burnell riportano la Dinamo a un possesso, ma Tonut ricaccia indietro gli isolani dall’arco. Venezia è più reattiva a rimbalzo e sulle palle vaganti. Tonut infila la terza bomba della sua partita, Spissu porta a casa un 2+1. Tecnico per proteste a Bilan, ringrazia Venezia, che infila il 50esimo punto a cronometro fermo. Il canestro di Kruslin chiude il primo tempo 47-52.Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo scrive subito un 4-0 che riporta i padroni di casa a -1: apre Burnell, segue Bilan. Black-out di entrambe le squadre per quasi 2'. Tonut sblocca i suoi e infila il 17esimo punto personale: doppia cifra anche per Bilan, Burnell inchioda la parità (55-55) con 6’ da giocare. Il Banco allunga il break a 12-3 con Gentile e Burnell, con sorpasso biancoblu sul 59-55. De Nicolao suona la carica con una tripla da distanza siderale: risponde Bilan proprio dall’arco. Sale di intensità il duello tra lui e Watt, il centro americano tiene i suoi a contatto. Anche Burnell bombarda dai 6,75 ed è 67-62. Kruslin e Gentile scrivono il +8, tecnico alla panchina sassarese e Venezia firma uno 0-4 con Tonut e Campogrande riportandosi a un possesso di distanza. Kruslin allunga a cronometro fermo: al 30’ è 74-68. La tripla di Kruslin apre l’ultima frazione, Wes Clark si carica Venezia sulle spalle e la riporta a -2 con 5punti in fila. Risponde Spissu, ma gli ospiti possono contare su Stefano Tonut già oltre il ventello. Happ si porta in doppia cifra e firma il nuovo +6 (83-77). Schiacciata di Burnell che poi serve l’assist a Happ per il canestro del +10 (87-77). Reazione Reyer con uno 0-6 firmato Campogrande-Clark; Bilan ferma il break orogranata anche Kruslin si unisce alla causa e chiude il contropiede per il 91-83. Bendzius scrive il nuovo +10 a cronometro fermo, ma Venezia non molla e De Nicolao infila la tripla con gli ultimi 100” sul cronometro. Tonut accorcia ancora, Spissu a cronometro fermo si porta a quota 10punti, per il 95-88. All’andata la Dinamo aveva perso di 7 e con i liberi di Bilan il Banco ribalta la differenza canestri: la sfida finisce 96-88.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 10, Bilan 18, Treier, Chessa, Kruslin 20, Happ 13, Katic, Re, Burnell 16, Bendzius 13, Gandini, Gentile 6. Coach Gianmarco Pozzecco.REYER VENEZIA: Casarin 3, Stone 4, Bramos, Tonut 24, Daye, De Nicolao 6, Campogrande 11, Clark 13, Mazzola 8, Possamai, Fotu 5, Watt 14. Coach Walter De Raffaele.PARZIALI: 24-20, 47-52, 74-68.Nella foto: Filip Kruslin, top scorer biancoblu Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 26/2 Basket: la Dinamo ospita Venezia 12/2 Final eight: la Dinamo è già fuori 12/2 Minibasket: Muroni confermato coordinatore tecnico 6/2 Basket: la Dinamo sbanca Bologna 5/2 Basket: la Dinamo torna in campo 3/2 Bcl: Dinamo nel gruppo L 24/1 Basket: Dinamo vince ed è seconda 23/1 La Dinamo si rituffa nel campionato 20/1 Bcl: Dinamo vince e si qualifica 18/1 La Dinamo firma Ethan Happ « indietro archivio basket »