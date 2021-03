Red 21:08 Giornata malattie rare: Chiesa San Gavino illuminata In sintonia con il motto “Accendiamo la rarità”, la comunità turritana ha partecipato all´edizione 2021 di questo evento di sensibilizzazione



Commenti PORTO TORRES - C'era anche la basilica di San Gavino, a Porto Torres. tra i 230 monumenti italiani che sono stati illuminati in occasione della Giornata delle malattie rare 2021. In sintonia con il motto “Accendiamo la rarità”, la comunità turritana ha partecipato a questo evento di sensibilizzazione. L'appuntamento è stato promosso dal gruppo “Impresa Comune” rappresentato dal consigliere Claudio Piras con l’assessore alla Cultura Maria Bastiana Cocco, all’associazione Satura di Pier Sini e all’associazione Fidapa Bpw sezione di Porto Torres, che negli anni passati ha raccolto fondi per sostenere la ricerca sulle malattie.