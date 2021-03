Red 9:36 Legge antifascista Stazzema: firme ad Alghero Anche ad Alghero la raccolta di firme per portare in Parlamento la “Legge antifascista Stazzema”, che mira a punire la propaganda fascista e nazista







Commenti ALGHERO - Sabato 6 marzo, a partire dalle 10.30, in Piazza Pino Piras, ad Alghero, sarà possibile sottoscrivere la proposta di iniziativa popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget. Il Comitato promotore è presieduto dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Stazzema è il paese tristemente nota per l'eccidio di Sant'Anna, il 12 agosto 1944.Dopo sabato, sarà comunque possibile aderire all'iniziativa recandosi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Alghero, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, e il lunedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 nella sede della Cgil, in Via Rossini 17/c. Sabato 6 e domenica 7 marzo, dalle 10 alle 13, sarà allestito un banchetto anche nella sede del Pd, in Via Mazzini 99. Ulteriori informazioni sull'iniziativa e il testo della proposta di legge sono disponibili sul sito internet AnagrafeAntifascista.