Manutenzione del verde ad Alghero In corso operazioni relative al verde pubblico in città e nelle borgate, dal Forte della Maddalena a Fertilia, da Santa Maria la Palma a Maristella



ALGHERO - Dal Forte della Maddalena a Fertilia, da Santa Maria la Palma a Maristella, il ciclo di interventi dell'Assessorato alle Manutenzioni del Comune di Alghero, con il coinvolgimento della Società In House, tocca diversi punti della città e delle borgate. Il programma dell'assessore Antonello Peru prevede principalmente lavori di sistemazione del verde che saranno ripetuti ciclicamente. Dopo il passaggio eseguito nei giorni scorsi, gli operai della partecipata saranno impegnati nei prossimi giorni in un calendario che toccherà gli altri quartieri e le atre zone dell'agro.