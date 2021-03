Cor 18:17 Cimitero Balai, crolla spigolo cornicione Il Comune di Porto Torres promuove intervento immediati di messa in sicurezza del portale. Sul luogo si sono recati il sindaco Massimo Mulas insieme all´assessore ai Servizi cimiteriali, Daniele Amato



Commenti PORTO TORRES - Questa mattina (giovedì) è crollato un piccolo pezzo del cornicione di uno degli ingressi del cimitero di via Balai. Si tratta dello spigolo dell'elemento architettonico superiore del portale di destra. Il tratto di marciapiede è stato transennato per evitare rischi per i pedoni. Sul luogo si sono recati il sindaco Massimo Mulas insieme all'assessore ai Servizi cimiteriali, Daniele Amato, e al presidente del Consiglio comunale, Franco Satta. Gli uffici stanno cercando i fondi per effettuare un intervento di messa in sicurezza e restauro. Si tratta di un lavoro delicato poiché rivolto a costruzione sottoposta a vincolo della soprintendenza alle Belle arti.